Донбасс был ключевой темой встречи ОБСЕ в Милане

Совет министров иностранных дел ОБСЕ призвал возобновить усилия по урегулированию конфликта на Донбассе и в Черном море.

Генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер заявил, что ситуация в Украине стала главной темой заседания Совета министров иностранных дел ОБСЕ в Милане. Об этом он сказал на пресс-конференции по итогам заседания, сообщает в пятницу, 7 декабря, Укринформ.

"Стороны должны выйти из политического тупика и работать над полной имплементацией Минских договоренностей, обязательства относительно чего они взяли на себя. Собственно, тупик относительно кризиса в Украине и вокруг него вызывал атмосферу, которая царила здесь, в Милане. Но несмотря на недостаток доверия, различия в восприятии и различия дальнейшего пути, даже в это время страны-члены заложили основы для новых решений и деклараций", - сказал он.

Гремингер напомнил, что сразу после недавнего инцидента с нападением России на украинские корабли в районе Керченского пролива он вместе с действующим председателем ОБСЕ выступил с заявлением, в котором содержался призыв к сдержанности и диалогу с целью деэскалации ситуации.

"Я также передал этот месседж российскому министру иностранных дел Сергею Лаврову во время нашей встречи в Милане. Мы также призываем возобновить усилия по урегулированию конфликта в и вокруг Украины", - заявил генсек ОБСЕ.

Министр иностранных дел Италии и действующий председатель ОБСЕ Энцо Моаверо-Миланези подчеркнул важность ОБСЕ как структуры, где страны могут непосредственно обменяться мнениями по всем важным и сложным вопросам.

"Без ОБСЕ результат был бы таким, что страны говорили бы только на расстоянии. Говорили бы только заявлениями, без непосредственного контакта за круглым столом в присутствии других стран", - заявил он.

Напомним, Германия и Дание предложили расширить миссию ОБСЕ на Азов.

Ранее сообщалось, что Украина инициировала спецзаседание Постоянного совета ОБСЕ.

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