Трамп определился с кандидатурой генпрокурора

Уильям Барр уже занимал пост генпрокурора в администрации экс-президента США Джорджа Буша-старшего.

Президент США Дональд Трамп, спустя месяц после промежуточных выборов в Конгресс, объявил имена кандидатов на два ключевых поста в своей администрации.

Новым генеральным прокурором должен стать Уильям Барр, который уже занимал этот пост в администрации недавно скончавшегося экс-президента США Джорджа Буша-старшего, сообщил Трамп в пятницу, 7 декабря, в Вашингтоне.

68-летний Уильям Барр должен сменить на посту генпрокурора Джеффа Сешнса, которого Трамп принудил к отставке на следующий день после промежуточных выборов в Конгресс США.

В настоящее время исполняющим обязанности генпрокурора является Мэтью Уитэкер - бывший глава канцелярии Сешнса.

За работой генпрокурора США наблюдают особенно пристально, поскольку он курирует работу спецпрокурора Роберта Мюллера, ведущего расследование дела о предполагаемом вмешательстве России в президентские выборы в США.

Ранее Трамп предложил на должность постоянного представителя США в ООН официального представителя Госдепартамента Хезер Науэрт. Оба кандидата должны быть утверждены Сенатом.

Источник: Русская служба DW

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