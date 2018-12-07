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Мэй призвали уйти в отставку из-за Brexit - СМИ

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Кабинет британского премьера призывает ее уйти в отставку, если сделка с ЕС не будет одобрена.
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй

Члены правительства Британии предупредили премьер-министра Терезу Мэй о том, что ей придется уйти в отставку, если парламент страны не одобрит существующий проект соглашения с ЕС, а новый согласовать не удастся. Об этом в пятницу, 7 декабря, написала газета The Daily Telegraph.

По информации собеседников издания, в ближайшие дни члены кабинета Мэй попытаются убедить ее добиться от Брюсселя лучших условий соглашения по Brexit.

Если 11 декабря британский парламент проголосует против утвержденного на саммите ЕС проекта документа, а премьер после этого не сможет добиться уступок от ЕС, она с высокой вероятностью лишится своего поста.

Как указывает The Daily Telegraph, сейчас члены правительства Мэй уверены в том, что парламент не поддержит нынешний проект соглашения.

Кроме того, по данным газеты, в отставку из-за несогласия с позицией Мэй по Brexit намерены подать трое министров, а часть министров готовится к проведению повторного референдума по вопросу о выходе страны из ЕС.

Напомним, 25 ноября лидеры стран ЕС утвердили соглашение с Великобританией о Brexit и политическую декларацию о будущих отношениях с Лондоном.

Для вступления в силу документ должны одобрить Европарламент и британские законодатели.

Палата общин проголосует за или против сделки 11 декабря. 

Мэй поставила ультиматум британским парламентариям

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Теги: Британия, премьер-министр, Кабинет Министров, правительство, Великобритания, выход Великобритании из ЕС, Brexit, Тереза Мэй
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Источник: korrespondent.net

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