На Филиппинах военное положение продлят на год

Глава Филиппин Родриго Дутерте обратился к Конгрессу с просьбой продлить военное положение на юге страны еще на один год.

Президент Филиппин Родриго Дутерте инициировал продолжение военного положение на юге страны еще на год. Об этом сообщает АР.

"Президент Филиппин Родриго Дутерте обратился к Конгрессу с просьбой продлить военное положение на юге страны еще на один год на фоне опасений относительно возможных нападений", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что некоторые политики Филиппин встревожены тем, что такие действия могут ухудшить условия соблюдения прав человека в стране.

Напомним, в январе 2017 года президент Филиппин Родриго Дутерте пообещал ввести в стране военное положение, если проблемы с наркотиками станут "очень серьезными".

Ранее Филиппины отказались от покупки российских вертолетов и закупят у американской компании Sikorsky Aircraft Corp 16 тактических многоцелевых вертолетов типа Black Hawk на сумму 240 миллионов долларов.

Также сообщалось, что в городе Марави на юге Филиппин в конце мая 2017 года в ходе боев между правительственными силами и боевиками, поддерживающими Исламское государство, погибли 42 человека. Также были убиты более 60 боевиков.

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