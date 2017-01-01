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Запущен первый в мире зонд для исследования темной стороны Луны

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Китайский зонд под названием Chang'e-4 должен сесть у Южного полюса Луны. Это - первый в мире зонд для исследования темной стороны спутника.
Китайцы первые в мире решились исследовать темную сторону Луны
Китайцы первые в мире решились исследовать темную сторону Луны

Китай в субботу, 8 декабря, запустил первый в мире зонд для исследования темной стороны Луны. Запуск космического аппарата стал очередным шагом китайской программы.

"Зонд под названием Chang'e-4 должен сесть у Южного полюса Луны. Ранее космические аппараты уже осматривали темную поверхность Луны, но пока не приземлялись на ней. Зонд оборудован панорамной камерой и измерительными приборами", - говорится в сообщении.

Указано, что Китай имеет амбициозные планы в космосе: к 2020 году страна планирует отправить на Луну луноход, построить к 2022 году собственную космическую станцию, а также отправить к 2029 году исследовательскую миссию на Юпитер.

Ранее в NASA обнародовали запись шума ветра на Марсе. Звук записала межпланетная станция Mars InSight, которая высадилась на "красной планете" и отправила запись на Землю.

Также сообщалось, что Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) планирует запуск международной исследовательской экспедиции на лунный полюс в 2023 году для подтверждения наличия там водных ресурсов.

Источник: Русская служба DW

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Теги: космос, Луна, Китай, зонд, исследования, освоение космоса, исследование
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Источник: korrespondent.net

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