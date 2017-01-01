В Индии автобус сорвался в пропасть, 11 погибших

По меньшей мере, 11 человек погибли и 19 получили ранения при падении пассажирского автобуса в пропасть в Индии.

В Индии, по меньшей мере, 11 человек погибли и 19 получили ранения при падении пассажирского автобуса в пропасть в штате Джамму и Кашмир. Об этом в субботу, 8 декабря, сообщает онлайн-портал газеты The Times of India.

По информации издания, трагедия произошла в округе Пунч.

Как отметили представители региональной власти, число погибших может возрасти, поскольку состояние большинства пострадавших оценивается как "критическое".

Ранее на западе Польши перевернулся автобус. В результате погиб один человек.

Также сообщалось, что в Хмельницкой области рейсовый автобус с пассажирами врезался в припаркованный грузовик. Пострадали не менее шести человек.

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