Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Индии автобус сорвался в пропасть, 11 погибших

Комментариев: 0
По меньшей мере, 11 человек погибли и 19 получили ранения при падении пассажирского автобуса в пропасть в Индии.
Последствия аварии автобуса в Индии
Последствия аварии автобуса в Индии
timesofindia.indiatimes.com

В Индии, по меньшей мере, 11 человек погибли и 19 получили ранения при падении пассажирского автобуса в пропасть в штате Джамму и Кашмир. Об этом в субботу, 8 декабря, сообщает онлайн-портал газеты The Times of India.

По информации издания, трагедия произошла в округе Пунч.

Как отметили представители региональной власти, число погибших может возрасти, поскольку состояние большинства пострадавших оценивается как "критическое".

Ранее на западе Польши перевернулся автобус. В результате погиб один человек.

Также сообщалось, что в Хмельницкой области рейсовый автобус с пассажирами врезался в припаркованный грузовик. Пострадали не менее шести человек.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: ДТП, Индия, пассажиры, авария, жертвы, пассажирские перевозки, автобус, пропасть, погибшие
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь