Протесты в Париже: на улицы вывели бронетехнику

Бронемашины французской жандармерии заняли 8 декабря позиции у фронтона Национального собрания страны.

В Париже впервые за 13 лет развернули бронемашины полиции из-за протестов "желтых жилетов". Броневики французской жандармерии заняли в субботу, 8 декабря, позиции у фронтона Национального собрания Франции (нижней палаты парламента), сообщает ТАСС.

Предполагается, что всего в Париже в субботу будут использовать 14 жандармских бронемашин, окрашенных в синий цвет. Они снабжены бульдозерным ножом для разрушения баррикад. На башнях установлены устройства для кругового распыления слезоточивых газов.

Как сообщается, с утра субботы бронемашины появились на площади Бастилии (восточная часть центра города), а также на площади Ронпуен в середине Елисейских полей.

Указано, что это первый случай развертывания в Париже бронемашин правоохранителей со времен погромов, которые хулиганы устраивали в 2005 году. Тогда манифестации из социально неблагополучных городов департамента Сен-Дени перекинулись на столицу.

Тем временем в столицу Франции начинают поступать первые "желтые жилеты", протестующих против роста цен и налогов. В настоящее время основные события во французской столице разворачиваются на Елисейских полях.

"В 09:00 (10:00 по киевскому времени) примерно 300 манифестантов, находившихся у Триумфальной арки, начали движение вниз по Елисейским полям, в сторону Елисейского дворца и площади Согласия. Там им дорогу перегораживают заслоны полицейских и жандармов, оттеснивших их щитами назад. В этой зоне перекрыты также часть боковых улиц, ведущих в сторону резиденции президента - Елисейского дворца", - пишет агентство.

Отмечается, что протестующие выкрикивают антиправительственные лозунги, требуют от полиции пропустить их к площади Согласия.

Известно также, что полиция на Елисейских полях уже провела первые задержания нескольких агрессивно поводящихся людей.

Накануне стало известно о закрытии всех основных музеев в Париже - Лувра, Орсэ, оранжерей, этнографического музея Бранли. Не будем доступа и на Эйфелеву башню. К юго-западу от столицы закрыл свои ворота и дворцовый комплекс Версаля.

Напомним, во Франции несколько недель проходили массовые протесты "желтых жилетов" – крупнейшие беспорядки за последние десять лет. Участники протестов требовали снижения цен на топливо. В результате власти Франции отложили на шесть месяцев повышение сборов на бензин и дизельное топливо.

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