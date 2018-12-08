В Японии у Фукусимы произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,1 зафиксировано у берегов японской префектуры Фукусима. Сведений о жертвах и разрушениях не поступало.

В Японии в субботу, 8 декабря, произошло землетрясение магнитудой 5,1 у берегов префектуры Фукусима. Об этом со ссылкой на японскую метеорологическую службу сообщает Синьхуа.

В частности, указано, что подземные толчки произошли в 10:54 по местному времени. Очаг землетрясения залегал на глубине 40 км.

Пока сведений о жертвах и разрушениях не поступало. Об угрозе цунами не сообщается.

Ранее землетрясение магнитудой 5,9 произошло в Тихом океане в районе островов Новая Каледония (французская территория).

Также сообщалось, что землетрясение магнитудой 5,7 было зафиксировано на острове Ломбок в Индонезии.

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