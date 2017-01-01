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На протестах "желтых жилетов" в Париже задержали более 480 человек

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На массовых протестах во французской столице задержали 481 человека, 211 из которых находится под стражей.
Задержания в Париже
Задержания в Париже

На акции протеста "желтых жилетов" в столице Франции Париже правоохранители задержали 481 человека. Об этом в субботу, 8 декабря, сообщает ТАСС.

"В Париже и других французских городах мобилизуется огромный аппарат безопасности. В субботу в Париже закрыли несколько универмагов, а также памятники и музеи. По состоянию на 11:00 задержан 481 человек, 211 из которых находится под стражей", - говорится в сообщении.

Ранее в Париже впервые за 13 лет развернули бронемашины полиции из-за протестов "желтых жилетов".

Напомним, во Франции несколько недель проходили массовые протесты "желтых жилетов" – крупнейшие беспорядки за последние десять лет. Участники протестов требовали снижения цен на топливо. В результате власти Франции отложили на шесть месяцев повышение сборов на бензин и дизельное топливо.

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Теги: митинг, Франция, протесты, Париж, протест, демонстрации, задержание
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Источник: korrespondent.net

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