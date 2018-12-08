В Грузии пограничники задержали режиссера фильма Донбасс

Грузинские пограничники задержали режиссера фильма Донбасс Сергея Лозницу и устроили ему серию допросов в аэропорту Тбилиси.

В международном аэропорту Тбилиси грузинские пограничники задержали известного украинского режиссера Сергея Лозницу. Об этом в субботу, 8 декабря, сообщает народный депутат Семен Семенченко в Facebook.

"Грузинские пограничники задержали режиссера фильма Донбасс. В спецкомнате Международного аэропорта Тбилиси режиссеру Сергею Лознице устроили серию допросов", - написал нардеп.

В свою очередь грузинское издание Грузия Online также сообщает о задержании Лозницы в аэропорту Шота Руставели.

По их информации, украинский режиссер приехал в Грузию на 19-й кинофестиваль Тбилиси на кинопремьеру фильма Донбасс.

После прилета в Грузию, как пишет издание, Лозницу завели в спецкомнату и устроили серию допросов, но потом отпустили.

Напомним, 4 декабря Тбилисский городской суд арестовал задержанных в ходе спецоперации в Тбилиси шестерых граждан Украины и одного гражданина Грузии.

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