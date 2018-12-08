В Париже "желтые жилеты" развернули флаг "ДНР"

На фото - пособники боевиков французы Фабрис Сорлин и Ксавьер Моро.

В Париже во время акции протестов “желтых жилетов“ двое французов развернули флаг псевдореспублики “ДНР“.

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Фото опубликовал российский Telegram-канале WarGonzo, который симпатизирует боевикам “ЛДНР“.

На фото - пособники боевиков французы Фабрис Сорлин и Ксавьер Моро. Оба внесены в базу Миротворца.

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Согласно информации базы, Ксавьер Моро приезжал на оккупированный Донбасс для участия в качестве наблюдателя на псевдовыборах 11 ноября этого года. Фабрис Сорлин - лидер ультраправой организации Dies Irae (Судный день) и поклонник идеи “русского мира“. Также незаконно посещал оккупированные территории Донбасса, после чего активно освещал свою пророссийскую позицию во французких СМИ.

Напомним, по Франции прокатилась очередная волна протестов “желтых жилетов“. Вдоль улиц Парижа стоят полицейские фургоны и бронемашины. Всего по Франции за акциями протеста следят 89 тысяч полицейских. Еще до начала акции правоохранители задержали более 300 человек.