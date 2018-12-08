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В Париже "желтые жилеты" развернули флаг "ДНР"

Комментариев: 10
На фото - пособники боевиков французы Фабрис Сорлин и Ксавьер Моро.
Двое французов числятся в базе Миротворец
Двое французов числятся в базе Миротворец
t.me/wargonzo

В Париже во время акции протестов “желтых жилетов“ двое французов развернули флаг псевдореспублики “ДНР“.

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Фото опубликовал российский Telegram-канале WarGonzo, который симпатизирует боевикам “ЛДНР“. 

На фото - пособники боевиков французы Фабрис Сорлин и Ксавьер Моро. Оба внесены в базу Миротворца.

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Согласно информации базы, Ксавьер Моро приезжал на оккупированный Донбасс для участия в качестве наблюдателя на псевдовыборах 11 ноября этого года. Фабрис Сорлин - лидер ультраправой организации Dies Irae (Судный день) и поклонник идеи “русского мира“. Также незаконно посещал оккупированные территории Донбасса, после чего активно освещал свою пророссийскую позицию во французких СМИ.

Напомним, по Франции прокатилась очередная волна протестов “желтых жилетов“. Вдоль улиц Парижа стоят полицейские фургоны и бронемашины. Всего по Франции за акциями протеста следят 89 тысяч полицейских. Еще до начала акции правоохранители задержали более 300 человек.

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Теги: Париж, желтые жилеты, протесты, боевики, днр
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Комментариев (11)
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Asmo    08.12.2018, 17:37
Оценка:  +1
Asmo
Такие шныри, готовы в любой протест залезть, что бы зарплату кремля отработать )
Василище    08.12.2018, 17:34
Оценка:  +3
Василище
Уже Францию захватили))
Ruspidor    08.12.2018, 17:48
Оценка:  +2
Ruspidor
Да, теперь мощи куриного фельдмаршала перезахоронят в Лувре...
Ляпис    08.12.2018, 18:12
Оценка:  0
Ляпис
Рейкьявик напрягся...
Духовный_скреп    08.12.2018, 17:20
Оценка:  +4
Духовный_скреп
Чтобы знали кто хаос несёт.Там,где рузьке мир-там война и хаос.
Катилин    08.12.2018, 17:35
Оценка:  -2
Катилин
Так и знал, что майдан 2014 происки Кремля
Ruspidor    08.12.2018, 17:50
Оценка:  +2
Ruspidor
Так Майдан как раз таки и навел порядок в стране. Армия появилась, борьба с корупцией, новые дороги, теперь хоть видно куда налоги идут... Пердак береги, вaтник...
Da-Gabon    08.12.2018, 17:57
Оценка:  -3
Da-Gabon
За четыре года стали самой бедной страной Европы. Всех победили и хаос заодно. Не останавливайтесь.
shurag    08.12.2018, 18:02
Оценка:  +1
shurag
а вы самой богатой))))
fkrfyfan    08.12.2018, 17:13
Оценка:  -4
fkrfyfan
а украинские есть?
shurag    08.12.2018, 17:34
Оценка:  -1
shurag
написали,что руцкий мирЪ
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