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На протестах "желтых жилетов" в Брюсселе задержали 70 человек

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Задержания активистов "желтых жилетов" связаны с "превентивными мерами", заявили в брюссельской полиции.
Полиция задерживает участника акции "желтых жилетов" в Брюсселе
Полиция задерживает участника акции "желтых жилетов" в Брюсселе
Getty Images

Помимо Франции протестные акции "желтых жилетов" в субботу, 8 декабря, прошли также в Бельгии и в Нидерландах. В Брюсселе были задержаны, по меньшей мере, 70 человек, протестовавших против повышения цен на топливо.

Как заявили в брюссельской полиции, задержания связаны с "превентивными мерами". Правоохранители блокировали доступ к Европейскому кварталу, в котором расположены здания Еврокомиссии, Евросовета и Европарламента.

В протестных акциях в центре Брюсселя приняли участие несколько десятков активистов "желтых жилетов". В отличие от соседней Франции, демонстрации в столице проходили мирно, однако привели к нарушениям в движении транспорта.

На востоке страны демонстранты в знак протеста перекрыли трассу Е40, ведущую во Францию. В акциях "желтых жилетов" в Нидерландах приняли участие несколько сотен человек, о задержаниях не сообщается.

Ранее сообщалось, что на акции протеста "желтых жилетов" в Париже правоохранители задержали 481 человека

Источник: Русская служба DW

 

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Теги: топливо, Франция, протесты, Париж, Брюссель, задержание, желтые жилеты
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Источник: korrespondent.net

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