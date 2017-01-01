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Давка в клубе Италии: украинцев среди пострадавших нет

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По предварительным данным, паника началась после того, как в помещении распылили перцовый баллончик.
В Италии во время давки в ночном клубе погибли шесть человек
В Италии во время давки в ночном клубе погибли шесть человек
corriere.it

По предварительной информации, граждан Украины среди пострадавших в ночном клубе Италии в результате давки не было. Об этом сообщил заместитель директора Департамента консульской службы МИД - начальник управления консульской деятельности Василий Кирилич в субботу, 8 декабря.

"По предварительной информации, нет", - сказал Кирилич, отвечая на вопрос о том, были ли граждане Украины среди пострадавших в результате давки в ночном клубе Италии.

Напомним, по меньшей мере шесть человек погибли, 120 пострадали в результате паники и давки, возникших в ночном клубе в итальянской провинции Анкона.

По предварительным данным, паника началась после того, как в помещении распылили перцовый баллончик.

Ранее в белорусском Гродно в первый день работы нового магазина second hand случилась давка на входе. Местные жители выстроились в очередь перед открытием и создали давку.

 

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Теги: Италия, украинцы, клуб, ночной клуб, жертвы, толпа, паника, давка, дискотека, пострадавшие, погибшие
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Источник: УНН

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