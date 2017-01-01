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В Лондоне озвучили "план Б" на случай провала голосования по Brexit

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Если Палата общин отвергнет правительственное соглашение по Brexit, то наиболее предпочтительной опцией станет соглашение "Норвегия плюс".
Великобритания планирует выйти из ЕС 29 марта 2019 года
Великобритания планирует выйти из ЕС 29 марта 2019 года
Reuters (архивное фото)

Министр труда и по делам пенсий Великобритании Эмбер Радд рассказала об альтернативе Brexit, если Палата общин проголосует против правительственного варианта по выходу страны из состава Евросоюза. Интервью с Радд было опубликовано в газете Times в субботу, 8 декабря.

Наиболее предпочтительной опцией, по словам Радд, станет соглашение "Норвегия плюс". Оно позволит Великобритании, не оставаясь членом ЕС, подобно Норвегии сохранить пребывание в Европейской экономической зоне, обеспечить возможность свободного перемещения товаров, капиталов и трудовой силы между странами.

"Норвегия плюс", кроме того, позволила бы Великобритании остаться в таможенном союзе ЕС, членом которого Норвегия не является. Этот "план Б" предпочтителен для страны и для многих депутатов, отметила министр.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй ожидает, что правительственный вариант соглашения по условиям Brexit будет одобрен в парламенте. Впрочем, подобное развитие событие считается маловероятным.

Отметим, 4 декабря в британском парламенте начались пятидневные дебаты, а 11 декабря в Палате общин состоится голосование по выходу Великобритании из состава Евросоюза.

Напомним, 25 ноября лидеры стран ЕС утвердили соглашение с Великобританией о Brexit и политическую декларацию о будущих отношениях с Лондоном.

Источник: Русская служба DW

 

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Теги: Британия, Евросоюз, Норвегия, Великобритания, выход Великобритании из ЕС, Brexit
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Источник: korrespondent.net

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