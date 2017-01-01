Протесты в Париже: 30 раненых, тысяча задержанных

Требования митингующих с отказа от повышения акцизов на бензин и дизельное топливо уже переросли в политические, например, отставки президента.

На улицы Франции на фоне беспрецедентных мер безопасности вышла 31 тысяча демонстрантов

В результате столкновений между "желтыми жилетами" и правоохранителями в Париже в субботу, 8 декабря, ранения получили 30 человек. Об этом сообщили в главном управлении полиции Парижа, передает BFM TV.

По информации правоохранителей, среди травмированных - трое сотрудников сил безопасности. Природа и тяжесть травм в сообщении полиции не приводятся.

Как сообщает Le Figaro, ссылаясь на данные источника в полиции, задержаны почти тысяча человек. При этом под арестом находятся 720 человек.

Кровь и погромы. Крупнейшие протесты в Париже

По данным префектуры полиции, в Париже, где проходят самые многочисленные акции, было 651 задержание, в том числе 536 арестованных.

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