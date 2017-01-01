Власти Италии назвали причины давки в ночном клубе

Давка в ночном клубе Lanterna azzurra в Коринальдо началась, в том числе, потому, что он был переполнен.

Ночной клуб Lanterna azzurra в итальянском городе Коринальдо, где в давке погибли шесть человек, продал посетителям значительно больше билетов на концерт, чем мог вместить. Следователи полагают, что одной из причин давки стала переполненность клуба, заявил в субботу, 8 декабря, премьер-министр Италии Джузеппе Конте.

По словам премьера, всего было продано около 1400 билетов, при этом использовалось лишь одно из трех помещений, рассчитанное на 469 человек.

"Очевидно, что эти цифры не соответствуют друг другу. Происшествия подобные этому никогда не должны повториться", - подчеркнул Конте.

В то же время он отметил, что это лишь предварительные выводы, а следствие еще продолжается.

Во время церемонии, посвященной празднику непорочного зачатия Девы Марии, папа Франциск помолился за погибших и раненых в давке в Коринальдо. "Я прошу у девы Марии покровительства для всех", - сказал папа Франциск.

Напомним, граждан Украины среди пострадавших в ночном клубе Италии в результате давки не было.

Источник: Русская служба DW

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