Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Протесты в Париже. Трамп дал совет Макрону

Комментариев: 0
Президент США Дональд Трамп назвал события в Париже, где люди протестуют из-за повышения налогов на топливо, печальными.
Трамп прокомментировал протесты во Франции
Трамп прокомментировал протесты во Франции

Президент США Дональд Трамп в связи с протестами в Париже предложил "покончить" с Парижским соглашением по климату.

"Очень печальные день и ночь в Париже. Может быть, пришло время покончить с нелепым и чрезвычайно дорогим Парижским соглашением и вернуть деньги людям в виде более низких налогов? США были единственной крупной страной, где выбросы сократились в прошлом году!", – написал Трамп в Twitter 8 декабря.

"Парижское соглашение не лучшим образом работает для Парижа. Протесты и беспорядки проходят по всей Франции. Люди не хотят платить большие суммы денег, в основном странам третьего мира (управление в которых сомнительное), чтобы, возможно, защитить окружающую среду. Они скандируют "Нам нужен Трамп!" Люблю Францию", - написал американский президент.

Напомним, во Франции несколько недель проходили массовые протесты "желтых жилетов" – крупнейшие беспорядки за последние десять лет. Участники протестов требовали снижения цен на топливо. В результате власти Франции отложили на шесть месяцев повышение сборов на бензин и дизельное топливо.

Кровь и погромы. Крупнейшие протесты в Париже

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Франция, протесты, Париж, Дональд Трамп, Эммануэль Макрон
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь