Протесты в Париже. Трамп дал совет Макрону

Президент США Дональд Трамп назвал события в Париже, где люди протестуют из-за повышения налогов на топливо, печальными.

Президент США Дональд Трамп в связи с протестами в Париже предложил "покончить" с Парижским соглашением по климату.

"Очень печальные день и ночь в Париже. Может быть, пришло время покончить с нелепым и чрезвычайно дорогим Парижским соглашением и вернуть деньги людям в виде более низких налогов? США были единственной крупной страной, где выбросы сократились в прошлом году!", – написал Трамп в Twitter 8 декабря.

Very sad day & night in Paris. Maybe it’s time to end the ridiculous and extremely expensive Paris Agreement and return money back to the people in the form of lower taxes? The U.S. was way ahead of the curve on that and the only major country where emissions went down last year! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 8 декабря 2018 г.

"Парижское соглашение не лучшим образом работает для Парижа. Протесты и беспорядки проходят по всей Франции. Люди не хотят платить большие суммы денег, в основном странам третьего мира (управление в которых сомнительное), чтобы, возможно, защитить окружающую среду. Они скандируют "Нам нужен Трамп!" Люблю Францию", - написал американский президент.

The Paris Agreement isn’t working out so well for Paris. Protests and riots all over France. People do not want to pay large sums of money, much to third world countries (that are questionably run), in order to maybe protect the environment. Chanting “We Want Trump!” Love France. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 8 декабря 2018 г.

Напомним, во Франции несколько недель проходили массовые протесты "желтых жилетов" – крупнейшие беспорядки за последние десять лет. Участники протестов требовали снижения цен на топливо. В результате власти Франции отложили на шесть месяцев повышение сборов на бензин и дизельное топливо.

Кровь и погромы. Крупнейшие протесты в Париже

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