Самолет из Тель-Авива вынужденно сел из-за смерти пассажира

По предварительной информации, пассажир был болен неизлечимым заболеванием и лечился в Израиле.

Следовавший из Тель-Авива в Москву самолет совершил незапланированную посадку в ростовском аэропорту Платов. Как оказалось, причиной стала смерть пассажира, сообщает Интерфакс, ссылаясь на информированный источник.

"По предварительной информации, пассажир был болен неизлечимым заболеванием", - сказал собеседник агентства. По его словам, самолет следовал в аэропорт Шереметьево.

"Самолет сел из-за смерти мужчины, были проблемы с сердцем, он лечился в Израиле", - сказал источник в правоохранительных органах Южного федерального округа ТАСС.

Ранее в московском аэропорту Домодедово на борту самолета перед вылетом в Анталию умер пассажир.

В Варшаве экстренно сел самолет из-за смерти пассажира

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet