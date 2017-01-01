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Самолет из Тель-Авива вынужденно сел из-за смерти пассажира

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По предварительной информации, пассажир был болен неизлечимым заболеванием и лечился в Израиле.
Самолет Тель-Авив-Москва совершил экстренную посадку из-за смерти пассажира
Самолет Тель-Авив-Москва совершил экстренную посадку из-за смерти пассажира

Следовавший из Тель-Авива в Москву самолет совершил незапланированную посадку в ростовском аэропорту Платов. Как оказалось, причиной стала смерть пассажира, сообщает Интерфакс, ссылаясь на информированный источник.

"По предварительной информации, пассажир был болен неизлечимым заболеванием", - сказал собеседник агентства. По его словам, самолет следовал в аэропорт Шереметьево.

"Самолет сел из-за смерти мужчины, были проблемы с сердцем, он лечился в Израиле", - сказал источник в правоохранительных органах Южного федерального округа ТАСС. 

Ранее в московском аэропорту Домодедово на борту самолета перед вылетом в Анталию умер пассажир.

В Варшаве экстренно сел самолет из-за смерти пассажира

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Теги: смерть, самолет, Израиль, пассажир
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Источник: korrespondent.net

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