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На итальянском круизном судне произошла авария

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Судно было остановлено в открытом море после того, как члены экипажа обнаружили неисправность в работе вала левого гребного винта.
В море близ Сардинии произошла авария на итальянском пассажирском судне
В море близ Сардинии произошла авария на итальянском пассажирском судне
naviearmatori.net

Серьезная авария произошла на итальянском пассажирском судне Cruise Roma, которое с 390 пассажирами на борту в субботу 8 декабря вечером вышло из сардинского Порто-Торрес в испанскую Барселону.

По данным сардинского издания SardiniaPost, принадлежащее компании Grimaldi Lines судно было остановлено в открытом море после того, как члены экипажа обнаружили неисправность в работе вала левого гребного винта. Капитан уведомил портовые власти и службу береговой охраны Италии после чего принял решение ликвидировать аварию собственными силами.

ЧП вызвало большую обеспокоенность участников круиза, которые принялись обзванивать родственников, знакомых и различные государственные службы.

В итоге после нескольких часов работы неисправность была устранена, однако Cruise Roma взяло курс не на Барселону, а на римский порт Чивитавеккья, куда оно должно прибыть этой ночью. Предполагается, что в столичном порту пассажиров пересадят на другое судно компании Grimaldi Lines, которое затем отправится в Барселону.

Ранее в результате крушения судна The Phoenix у берегов Пхукета в Таиланде погибли 44 человека. Пропавшими без вести считаются трое человек. На борту находились 93 туриста из Китая и 12 – из Таиланда.

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Теги: Италия, корабль, море, авария
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Источник: korrespondent.net

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