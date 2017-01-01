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В Сербии прошли антиправительственные протесты

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Тысячи людей прошли маршем по улицам Белграда, протестуя против политики президента Сербии Александара Вучича.
Тысячи людей вышли на марш против президента Сербии
Тысячи людей вышли на марш против президента Сербии

Тысячи людей в субботу, 8 декабря, прошли маршем по Белграду в знак протеста против политики президента Сербии Александара Вучича и его правительства. Об этом сообщает Associated Press.

Поводом для протестов стало избиение одного из левых сербских политиков Борко Стефановича вместе с его соратниками.

Оппозиция уверена, что инцидент случился из-за создаваемой правящей коалицией "атмосферы жестокости и запугивания".

 

 

Напомним, на протестах в Париже задержали 481 человека.

В Праге требовали отставку правительства

 

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Теги: президент, протесты, фото, Сербия, марш, протест, Александр Вучич
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Источник: korrespondent.net

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