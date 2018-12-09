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Протесты во Франции: задержаны более 1700 человек

Комментариев: 1
Только в Париже были задержаны 1150 человек, из которых 619 помещены под стражу. У многих нашли оружие.
Протесты во Франции
Протесты во Франции

Число задержанных в ходе акций протеста "желтых жилетов" во Франции достигло 1726 человек. Об этом в воскресенье, 9 декабря, сообщил глава МВД страны Кристоф Кастанер, пишет Капитал.

Отмечается, что по меньшей мере 1220 человек помещены под стражу. Больше всего задержаных в Париже. Там, согласно уточненным данным МВД, были задержаны 1150 человек, из которых 619 помещены под стражу. В ходе досмотра у многих было найдено оружие.

Большинство помещенных под стражу подозреваются в заговоре с целью совершения насилия или подстрекательстве к совершению преступления.

Ранее сообщалось о 1385 задержанных в ходе акций протестов во Франции.

Как сообщалось, в Нидерландах сразу в нескольких городах вслед за Францией и Бельгией также прошли акции "желтых жилетов". 

 

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Теги: топливо, Франция, протесты, Париж, протест, задержание, акции протеста, желтые жилеты
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Катилин    09.12.2018, 11:11
Оценка:  0
Катилин
Анижи дети, куда госдеп смотрит? Тут же ментовской беспредел, попрание демократии!!! Алярм!:-D
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