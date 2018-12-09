Протесты во Франции: задержаны более 1700 человек

Только в Париже были задержаны 1150 человек, из которых 619 помещены под стражу. У многих нашли оружие.

Число задержанных в ходе акций протеста "желтых жилетов" во Франции достигло 1726 человек. Об этом в воскресенье, 9 декабря, сообщил глава МВД страны Кристоф Кастанер, пишет Капитал.

Отмечается, что по меньшей мере 1220 человек помещены под стражу. Больше всего задержаных в Париже. Там, согласно уточненным данным МВД, были задержаны 1150 человек, из которых 619 помещены под стражу. В ходе досмотра у многих было найдено оружие.

Большинство помещенных под стражу подозреваются в заговоре с целью совершения насилия или подстрекательстве к совершению преступления.

Ранее сообщалось о 1385 задержанных в ходе акций протестов во Франции.

Как сообщалось, в Нидерландах сразу в нескольких городах вслед за Францией и Бельгией также прошли акции "желтых жилетов".

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet