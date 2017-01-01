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В Лондоне прошел многотысячный митинг в поддержку Brexit

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Акцию организовала британская евроскептическая Партия независимости и некоторые другие организации.
Акция в поддержку Brexit в Лондоне
Акция в поддержку Brexit в Лондоне

В столице Великобритании Лондоне, в воскресенье, 9 декабря, тысячи людей с баннерами и флагами вышли на митинг в поддержку  Brexit, сообщает The Sunday Express.

Согласно информации издания, акцию организовала британская евроскептическая Партия независимости и некоторые другие организации.

Участники демонстрации требовали улучшения соглашения о Brexit.

Напомним, что окончательный выход Великобритании из Евросоюза запланирован на 29 марта 2019 года. После этого начинается 21-месячный переходный период - до конца 2020 года.

Переходный период может быть продлен только один раз, однако пока неизвестно, какой может быть его максимальная продолжительность.

 
 
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Теги: ЕС, Великобритания, акции протеста, выход Великобритании из ЕС, Brexit
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Источник: korrespondent.net

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