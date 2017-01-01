На выборах в Армении лидирует партия Пашиняна
Центральная избирательная комиссия страны обнародовала первые результаты подсчета голосов.
Первые данные ЦИК Армении, которые появились вечером 9 декабря, свидетельствуют, что блок исполняющего обязанности премьер-министра Армении Никола Пашиняна Мой шаг с большим отрывом лидирует на внеочередных парламентских выборах.
После подсчета бюллетеней с 99 участков из 2010, Мой шаг набирает более 65% голосов избирателей.
На втором месте партия Процветающая Армения с 12,5%, на третьем - Светлая Армения с 6,9%.
Отметим, бывшая правящая республиканская партия не проходит в новый парламент.
Напомним, 9 декабря в Армении начались досрочные парламентские выборы. В них приняли участие два блока и девять партий.
Чтобы пройти в парламент, партия должна набрать более пяти процентов голосов, а блок - более семи процентов.
При этом, согласно законодательству, в парламенте должны быть представлены минимум три политические силы.
Как сообщал Корреспондент.net, 1 ноября парламент Армении был распущен силой закона после того, как депутаты во второй раз не избрали Пашиняна премьером страны.
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