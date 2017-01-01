Китай выразил протест США из-за ареста финдиректора Huawei

Заместитель министра иностранных дел Китая Лэ Юйчэн в воскресенье, 9 декабря, срочно вызвал посла США Терри Брэнстеда и выразил ему решительный протест в связи с задержанием финдиректора компании Huawei Мэн Ваньчжоу. Об этом сообщило агентство Reuters

"Подобные действия американской стороны серьезно нарушают законные права и интересы китайского гражданина и являются крайне дурным деянием. Китай выражает в связи с этим решительный протест, призывает США в обязательном порядке уважать твердую и справедливую позицию КНР, немедленно принять меры по исправлению допущенных ошибок и аннулировать ордер на арест гражданина Китая", - заявил Лэ Юйчэн.

Дипломат подчеркнул, что Пекин будет разрабатывать ответные шаги "в соответствии с действиями американской стороны".

Ранее власти Китая призвали Канаду немедленно освободить Мэн Ваньчжоу и прогрозили последствиями, если Оттава не отменит арест.

Напомним, 1 декабря финдиректора Huawei задержали в Ванкувере по запросу США. Ее подозревают в нарушении американских торговых санкций против Ирана.

В случае признания виновной в США Мэн Ваньчжоу грозит до 30 лет лишения свободы. По версии следствия, в 2013 году она передала банкам ложную информацию о том, что ее компания не связана с базирующейся в Гонконге компанией Skycom, которая якобы продавала американские товары Ирану в нарушение американских санкций.

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