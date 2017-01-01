Протесты во Франции: Макрон обратится к гражданам

Французский лидер объявит о ряде срочных мер, которые нацелены на решение жалоб демонстрантов.

Президент Франции Эммануэль Макрон вечером в понедельник, 10 декабря, выступит с обращением по поводу акций протеста, которые продолжаются в стране. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на французское телевидение.

Отмечается, что телеобращение запланировано на 20.00 (21.00 по киевскому времени). Макрон, как ожидается, объявит о ряде срочных мер, направленных на решение финансовых и иных проблем, на которые жалуются демонстранты.

Напомним, во Франции с 17 ноября проходят акции протеста против правительства, организованные движением "Желтые жилеты".

Изначально демонстранты выступали против повышения налога на бензин. Однако со временем перечень требований расширился.

Правительство страны уже объявило о решении не повышать налог на горючее, однако несмотря на это 8 декабря в Париже и других городах прошли масштабные акции.

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