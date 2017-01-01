Возраст одного из самых ярких турецких сокровищ составляет почти две тысячи лет. В 1960 году его части нелегально вывезли из страны.

Из США в Турцию вернулись фрагменты древней мозаики Цыганка. Об этом в воскресенье, 9 декабря, сообщило агентство Reuters

Турецкие археологи нашли мозаику 20 лет назад во время раскопок древнего города Цугма, основанного одним из генералов Александра Великого. Они обнаружили, что некоторые ее части были украдены.

Отмечается, что недостающие фрагменты одного из самых ярких старинных сокровищ Турции в 1960 году были нелегально вывезены в Соединенные Штаты. Их выкупил государственный университет Боулинг-Грин в штате Огайо и демонстрировал до 2012 года, пока Анкара не попросила о возврате ценности.

После пятилетних переговоров фрагменты решили вернуть Турции.

В субботу, 8 декабря, возвращенные части приобщили к почти 2000-летней мозаике, которая стала символом юго-восточного турецкого города Газиантеп.

Cмотрите фотогалерею: США вернули Турции украденные фрагменты древней мозаики

Напомним, на севере Египта археологи обнаружили семь гробниц Древнего царства и позднего периода, в которых находились уникальные мумии животных

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