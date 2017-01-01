Facebook ввел новые правила публикаций на тему секса

Руководство социальной сети не против обсуждения проблем сексуальных домогательств, однако ввело ряд ограничений при публикации записей на эту тему.

Руководство социальной сети Facebook ввело новые ограничения для пользователей при обсуждении вопросов, связанных с "сексуальной эксплуатацией взрослых".

Как следует из новых положений, опубликованных на странице Нормы сообщества в воскресенье, 9 декабря, отныне социальная сеть не допускает "публикацию контента, который побуждает к половым контактам между взрослыми, способствует им или был создан с целью организации и координации таких контактов".

Кроме того, Facebook ограничила "использование выражений сексуального характера, которые в определенных регионах из-за особенностей культуры могут расцениваться как домогательство и препятствовать общению с друзьями и сообществом в целом".

При этом в правилах указывается, что Facebook "понимает важность этой проблемы и поощряет ее обсуждение".

Отныне в профилях Facebook запрещено публиковать, помимо съемок половых актов, порнографии, эротических танцев или массажа также записи, содержащие "запрос, поиск или предложение полового акта, сексуальных партнеров, чатов или переписок с сексуальным подтекстом, изображения обнаженного тела".

Запрет распространяется также и на тексты, содержащие "неявное сексуальное домогательство - упоминание полового акта наряду с одним или несколькими видами высказываний с эротическим подтекстом", включая "сексуально-провокационный сленг", "намеки с сексуальным подтекстом", "контент, который может явно изображать половой акт", "предложения или просьбы об участии в другой деятельности для взрослых" и многое другое.

Ранее сообщалось, что Facebook начал проверять фотографии и видео на достоверность.

Источник: Русская служба DW

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