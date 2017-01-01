В Иране задержали сотрудницу австралийского университета

Женщину, которая является гражданкой Ирана и Австралии, задержали по подозрению в шпионаже.

В Иране задержали сотрудницу университета Мельбурна Мейманат Хоссейни-Чавоши. Об этом в воскресенье, 9 декабря, сообщило Радио Свобода со ссылкой на иранские СМИ.

Отмечается, что задержанная является гражданкой Ирана и Австралии и работает в Мельбурнской школе населения и глобального здравоохранения при Университете Мельбурна.

Хоссейни-Чавоши подозревают в попытке "проникнуть" в иранские учреждения.

На прошлой неделе иранская провластная газета Kayhan написала об аресте нескольких человек, которые якобы причастны к передаче "врагам Ирана" важной информации во время попытки "культурного и социального вторжения".

Представитель судебной системы Ирана сообщил, что по упомянутому делу арестовали одного человека, еще троих или четверых разыскивают.

В университете Мельбурна новость о задержании Хоссейни-Чавоши назвали "очень тревожной".

Ранее сообщалось, что в Иране за коррупцию казнили двух человек.

Напомним, в июле 2018 года Минюст США обвинил гражданку России Марию Бутину в шпионаже и ведении деятельности в качестве агента РФ.

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