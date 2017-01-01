Блок Пашиняна победил на выборах в Армении
После подсчета данных со всех избирательных участков Армении блок исполняющего обязанности премьер-министра Армении Никола Пашиняна Мой шаг набрал 884,4 тысячи голосов (70,43%). Об этом свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии страны.
Таким образом партия получит абсолютное большинство голосов в Национальном собрании.
В парламент также прошли партии Процветающая Армения Гагика Царукяна (103,8 тысячи голосов или 8,37%) и Светлая Армения Эдмона Марукяна (около 80 тысяч голосов или 6,37%).
За Республиканскую партию экс-президента Сержа Саргсяна проголосовали чуть больше 59 тысяч голосов, или 4,7% избирателей. Впервые в истории независимой Армении она не прошла в парламент.
Напомним, 9 декабря в Армении проходили досрочные парламентские выборы. В них приняли участие два блока и девять партий.
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