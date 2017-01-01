Блок Пашиняна победил на выборах в Армении

Оппозиционная Республиканская партия, по информации ЦИК, не прошла в новый парламент страны.

После подсчета данных со всех избирательных участков Армении блок исполняющего обязанности премьер-министра Армении Никола Пашиняна Мой шаг набрал 884,4 тысячи голосов (70,43%). Об этом свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии страны.

Таким образом партия получит абсолютное большинство голосов в Национальном собрании.



В парламент также прошли партии Процветающая Армения Гагика Царукяна (103,8 тысячи голосов или 8,37%) и Светлая Армения Эдмона Марукяна (около 80 тысяч голосов или 6,37%).

За Республиканскую партию экс-президента Сержа Саргсяна проголосовали чуть больше 59 тысяч голосов, или 4,7% избирателей. Впервые в истории независимой Армении она не прошла в парламент.

Напомним, 9 декабря в Армении проходили досрочные парламентские выборы. В них приняли участие два блока и девять партий.

Чтобы пройти в парламент, партия должна набрать более пяти процентов голосов, а блок - более семи процентов. При этом, согласно законодательству, в парламенте должны быть представлены минимум три политические силы.

Корреспондент.net , 1 ноября Как сообщал, 1 ноября парламент Армении был распущен силой закона после того, как депутаты во второй раз не избрали Пашиняна премьером страны.

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