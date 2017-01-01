Палестинцы обстреляли остановку на Западном берегу

В результате происшествия пострадали шесть человек. Одна из раненых женщин в критическом состоянии.

На автобусной остановке недалеко от еврейского поселения Офра на Западном берегу реки Иордан палестинцы открыли огонь из автомобиля по группе израильтян. Об этом cообщило агентство Reuters со ссылкой на представителя армии Израиля.



Отмечается, что в результате стрельбы пострадали шесть человек.

По информации издания Новости Израиля, среди раненых 21-летняя беременная женщина, которая находится в критическом состоянии. Врачи вынуждены были вызвать у нее роды, чтобы спасти ребенка.



Израильские военные, которые находились неподалеку от места происшествия, открыли огонь по машине, из которой велась стрельба, однако автомобилю удалось скрыться.

В настоящее время ведется розыск преступников.

Напомним, в сентябре вооруженный ножом палестинец убил израильского поселенца с гражданством США на Западном берегу реки Иордан.

Палестинец застрелил двух израильтян на Западном берегу реки Иордан

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