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Умер "самый известный в мире" кенгуру

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В Австралии умер 12-летний кенгуру Роджер, ставший звездой соцсетей из-за чрезвычайно развитых мышц.
Кенгуру Роджер умер в возрасте 12 лет
Кенгуру Роджер умер в возрасте 12 лет
facebook.com/thekangaroosanctuary

В заповеднике возле города Алис-Спрингс умер 12-летний кенгуру Роджер, который несколько лет назад стал звездой соцсетей из-за чрезвычайно развитых мышц. Об этом в понедельник, 10 декабря, сообщает пресс-служба заповедника в Facebook.

"К сожалению, Роджер - самый известный в мире кенгуру, умер в возрасте 12 лет. Он был нашей звездой и нашим любимцем", - говорится в сообщении руководителя заповедника Криса Барнса.

Известно, что всю свою жизнь кенгуру прожил в заповеднике в регионе Северная территория. Туда его привез руководитель и основатель заповедника Барнс, который спас детеныша из сумки сбитой машиной матери. По словам самого Барнса, именно Роджер вдохновил его на создание заповедника для кенгуру вблизи Алис-Спрингс, в котором сегодня живут тысячи животных.

Напомним, кенгуру с развитыми мускулами стал популярным в интернете в 2015 году. Тогда было опубликовано видео, на котором кенгуру рвет передними лапами жестяные ведра. Ролик стал вирусным и принес кенгуру Роджеру популярность.

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Теги: Австралия, животные, животное, фото, заповедник, зоопарк животные, умер, кенгуру
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Источник: korrespondent.net

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