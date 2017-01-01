В Германии из-за забастовки железнодорожников остановились поезда

Из-за предупредительной забастовки железнодорожников компания Deutsche Bahn приостановила движение поездов дальнего следования.

В Германии рано утром в понедельник, 10 декабря, начались предупредительные забастовки железнодорожников, организованные Профсоюзом работников железной дороги и транспорта EVG.

Компания Deutsche Bahn приостановила по всей стране движение поездов дальнего следования. По словам представителя компании, работа этих поездов прекращена как минимум до конца забастовки. Последствия забастовки, однако, будут ощущаться целый день. Deutsche Bahn предупредила пассажиров о сильных перебоях в графике движения поездов и рекомендовала им, по возможности, перенести поездки на вторник.

Билеты сохранят свою годность, пассажирам, следующим с пересадками, в течение 10 и 11 декабря будет позволено пересаживаться на любые удобные для них поезда без доплаты.

Из многих регионов ФРГ сообщается также о масштабных перебоях в работе регионального железнодорожного транспорта. К примеру, из Нюрнберга отменены все пригородные поезда в направлении Вюрцбурга, Мюнхена и Берлина. Наиболее сильно от забастовки страдает юго-западная часть ФРГ. Работа главного вокзала Карлсруэ полностью остановлена. В Берлине с раннего утра не ходят пригородные электрички. По всей Германии также отмечаются перебои в движении грузового железнодорожного транспорта.

Профсоюз EVG объявил предупредительную забастовку после провала тарифных переговоров с Deutsche Bahn. EVG не доволен тем, что ему не удалось добиться требуемого повышения зарплаты для 160 тысяч своих членов. Deutsche Bahn, со своей стороны, раскритиковала забастовку как абсолютно ненужную, поскольку, по мнению компании, тарифные переговоры шли успешно.

Ранее в Австрии остановились все поезда из-за двухчасовой забастовки железнодорожников, которая в итоге коснулась 100 тысяч путешественников в Европе.

Источник: Русская служба DW

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