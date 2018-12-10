От протестов в Париже пострадал Украинский культурный центр

В Париже вандалы повредили табличку с названием Украинского культурно-информационного центра у входа в здание.

В ходе протестов "желтых жилетов" в Париже пострадал Украинский культурно-информационный центр. Вандалы повредили табличку с названием центра у входа в здание, сообщил эмигрант Владимир Шпинев в Facebook.

В частности, он сфотографировал и выложил в соцсети последствия хулиганской выходки.

Известно, что Украинский культурно-информационный центр работает при украинском посольстве во Франции на авеню де Мессин в районе парка Монсо.

На опубликованном видео пользователя Вячеслав Олександрович в соцсети видна группа радикалов в масках, которые громят дверь здания в центре Парижа, а после слов на русском "Назад!" - отступают. В то же время из видео не понятно, какое именно здание пострадало от протестующих.

"Желтые жилеты воевали с банками, супермаркетами, магазинами-буржуинами и Украинским культурным центром в Париже. Прямо так и вижу француза в жилете, который с криком "sssuuqqqaaa!" лупит рогом по табличке. И занюхивает рукавом", - прокомментировал выходку вандалов народный депутат, глава украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы Владимир Арьев.

Ранее сообщалось, что число задержанных в ходе акций протеста "желтых жилетов" во Франции достигло 1726 человек.

Напомним, во Франции с 17 ноября проходят акции протеста против правительства, организованные движением "Желтые жилеты".

Изначально демонстранты выступали против повышения налога на бензин. Однако со временем перечень требований расширился.

Правительство страны уже объявило о решении не повышать налог на горючее, однако несмотря на это 8 декабря в Париже и других городах прошли масштабные акции.

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