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В Португалии прошел митинг в поддержку Украины

Комментариев: 2
Люди выступили с призывом признать действия РФ в Керченском проливе актом прямой агрессии.
В Португалии прошел митинг в поддержку Украины
© facebook.com/Павло Садоха
Фото 1/4
  • Украинская община в Португалии при участии украинских дипломатов, провела акцию в Лиссабоне
  • Украинская община в Португалии при участии украинских дипломатов, провела акцию в Лиссабоне
  • Украинская община в Португалии при участии украинских дипломатов, провела акцию в Лиссабоне
  • Украинская община в Португалии при участии украинских дипломатов, провела акцию в Лиссабоне
В Португалии прошел митинг в поддержку Украины
Украинская община в Португалии при участии украинских дипломатов, провела акцию в Лиссабоне
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Представители украинской диаспоры и дипломаты в Лиссабоне (Португалия) призвали парламентариев, руководителей политических партий Португалии и мировое сообщество признать атаку и захват Российской Федерацией украинских кораблей в Керченском проливе актом прямой агрессии и нарушением международных договоренностей.

Об этом сообщил председатель Союза Украинской Португалии Павел Садоха в Facebook.

“Украинская община в Португалии при участии украинских дипломатов, провела сегодня следующую акцию в Лиссабоне с обращением к мировому сообществу признать действия Москвы по атаке и захвату украинских кораблей, нарушением всех международных договоренностей“, - написал Садоха.

Он также сообщил о направленном португальским парламентариям письме.

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“Как указано в обращении к президенту португальского парламента и многочисленным парламентским партиям, который Союз украинцев в Португалии направил ранее, украинское общество просит Португалию признать действия России как прямую военную агрессию в отношении страны и принять меры для немедленного освобождения украинских моряков“, - написал активист.

Он отметил незаконность действий Москвы, которые “напоминают действия пиратов, а не цивилизованной правовой страны“.

Как сообщалось, утром 25 ноября в ВМС Украины заявили, что пограничные корабли РФ совершили откровенно агрессивные действия против трех украинских кораблей во время их перехода из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря.

Российский пограничный корабль Дон совершил таран украинского рейдового буксира.

В ВМС подчеркнули, что о намерении осуществлять переход заранее проинформировали в соответствии с международными нормами.

Вечером стало известно, что в ходе прямого боестолкновения со спецназом РФ у Керченского моста были захвачены три корабля Украины. В ходе инцидента ранены шесть украинских моряков.

На фоне обострения ситуации СНБО провел срочное заседание, на котором президент Петр Порошенко одобрил предложение ввести военное положение в Украине.

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Теги: Азовское море, Россия, корабль, агрессия, Португалия
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Комментариев (2)
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ftb1    10.12.2018, 12:40
Оценка:  0
ftb1
Вижу они там все такие прям португальцы. Лучше бы показали местным на карте где находится Украина.
GALE    10.12.2018, 12:08
Оценка:  -1
GALE
Жалкое зрелище.
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