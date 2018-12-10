Протесты во Франции: "желтые жилеты" озвучили требования к власти

Участники акций протеста предъявили правительству список с экономическими, политическими, экологическими и геополитическими требованиями.

Участники массовых протестов во Франции, известные как "желтые жилеты", обнародовали список требований к властям страны. Об этом в воскресенье, 9 декабря, пишет Гордон со ссылкой на Le Libre Penseur.

Список состоит из 25 пунктов, требования разделены на четыре категории.

В сфере экономики и труда протестующие требуют:

1. Созвать всенародное собрание для реформы налогообложения. Законодательно запретить налоги, превышающие 25% состояния гражданина.

2. Немедленно повысить на 40% минимальную зарплату, пенсии и прожиточный минимум.

3. Немедленно создать новые рабочие места в сфере здравоохранения, образования, общественного транспорта, правопорядка и т.д. для обеспечения должного функционирования инфраструктуры государства.

4. Немедленно приступить к строительству пяти миллионов единиц доступного жилья, тем самым обеспечив снижение аренды, ипотеки и создание рабочих мест в сфере строительства. Строго карать мэрии и префектуры, оставляющие бездомных под открытым небом.

5. Уменьшить размеры банков и разбить банковские монополии, тем самым защитить финансовый сектор от кризиса. Запретить банкам с вкладчиками заниматься биржевыми спекуляциями. Запретить спасать неликвидные банки за деньги налогоплательщиков.

6. Аннулировать внутренний долг.

В сфере политики:



1. При народной поддержке переписать конституцию в интересах полновластия народа. Узаконить общие референдумы по народной инициативе.

2. Запретить лоббирование и схемы влияния. Запретить лицам с судимостью пожизненно занимать выборные должности. Запретить занимать несколько выборных должностей по совместительству.

3. Frexit. Выйти из ЕС, вернуть Франции политический, финансовый и экономический суверенитет. Возобновить циркуляцию собственной валюты.

4. Прекратить практику бегства от налогов. Вернуть €80 млрд, которые 40 крупнейших компаний должны государству.

5. Немедленно прекратить дальнейшую приватизацию и вернуть в собственность государству уже приватизированное имущество: аэропорты, железные дороги и автострады, парковки.

6. Немедленно убрать с дорог радары и камеры. Они бесполезны в предотвращении дорожных происшествий и являются ни чем иным как завуалированным налогом.

7. Национальная система образования - исключить идеологию из образования и критически пересмотреть деструктивные и дискредитированные методики обучения.

8. В сфере юстиции - увеличить бюджет в четыре раза. Прописать в законах максимальное разрешенное время ожидания для юридических процедур. Упростить судебную систему. Сделать правосудие бесплатным и общедоступным.

9. СМИ. Разбить медийные монополии, искоренить кумовство между СМИ и политиками. Сделать СМИ общедоступными и гарантировать разнообразие мнений. Запретить редакторскую пропаганду. Прекратить субсидии СМИ. Прекратить налоговые поблажки журналистам.

10. Гарантировать гражданские свободы. Прописать в конституции полный запрет на вмешательство государства в дела образования, здравоохранения и института семьи.

Окружающая среда и здоровье:



1. Законом обязать производителей техники продлить срок годности до 10 лет минимум. Обязать их иметь в наличии запчасти.

2. Как можно быстрее запретить производство и обращение пластиковой тары и прочей упаковки, засоряющей окружающую среду.

3. Ограничить влияние фармацевтических компаний на систему здравоохранения. Провести всенародный съезд по реформе здравоохранения.

4. Сельское хозяйство. Запретить ГМО, пестициды, из-за которых есть риск развития раковых заболеваний и патологии эндокринной системы. Запретить использование сельскохозяйственных угодий без ротации посевов.

5. Заново провести индустриализацию страны с целью отказа от импорта как причиняющего наибольший вред экологии.

Сфера геополитики:



1. Немедленно выйти из НАТО. Законодательно запретить использование французских войск в агрессивных войнах.

2. Отношения Франции и Африки. Прекратить политику грабежа, прекратить военное и политическое вмешательство. Отдать деньги и собственность диктаторов, нажитые нечестным путем, народу Африки.

3. Немедленно вернуть домой французские войска. Покончить с колониальной системой, которая обязывает африканские страны держать валютные запасы в центробанке Франции, которая удерживает Африку в нищете. Вести переговоры как равные с равными.

4. Прекратить поток иммигрантов, на которых у Франции нет средств для принятия и интеграции.

5. Во внешней политике - исключительное уважение к международному праву и подписанным соглашениям.

Ранее сообщалось, что протесты "желтых жилетов" привели к экономической катастрофе во Франции. По последним данным, число задержанных в ходе акций протеста достигло 1726 человек.

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