Додона в пятый раз отстранили от должности президента Молдовы

Додона обвинили в невыполнении своих конституционных обязанностей.

Игоря Додона в очередной раз временно отстранили от должности EPA/UPG

По запросу группы депутатов правящей Демократической партии, которая находится в оппозиции к главе государства, в понедельник, 10 декабря, Конституционный суд Молдовы в пятый раз временно отстранил от должности президента страны Игоря Додона.

Об этом сообщает Интерфакс.

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Авторы запроса, объясняя свою инициативу, обвинили Додона в невыполнении своих конституционных обязанностей. В частности, он вновь отказался промульгировать пять законов, который парламент принял повторно. Президент Молдовы имеет право отклонить законы один раз, но обязан их промульгировать, если парламент проголосовал за их принятие повторно.

Речь идет о новом Кодексе об аудиовизуальных услугах Молдовы, законах об объявлении 9 мая Днем Европы, законе о предоставлении территории бывшего Республиканского стадиона под строительство нового здания посольства США, а также некоторых других законодательных актах.

Решение о временном отстранении президента принимается уже в пятый раз за последний год. Отстранение действует только на время подписания указа о промульгации председателем парламента, который будет исполнять обязанности президента.

Как сообщалось, также 24 сентября Конституционный суд Молдовы принял решение о временном отстранении президента Игоря Додона от исполнения обязанностей.