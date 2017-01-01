Украина поднялась в рейтинге предотвращения климатических изменений
Украина в сравнении с 2017 годом поднялась на два пункта в рейтинге предотвращения климатических изменений и находится на 18 месте - между Францией и Португалией. Об этом в понедельник, 10 декабря, пишет DW.
Соответствующий рейтинг презентовали в польском Катовице на конференции ООН по защите климата (COP24).
Отмечается, что в сравнении с 2017 годом Германия опустилась в нем с 22 на 27 место. По словам авторов рейтинга, страна потеряла свою позицию из-за недостаточного снижения выбросов парниковых газов. Также они отмечают, что ФРГ остается одним из крупнейших потребителей бурого угля. Наихудшие оценки экспертов получили Корея, Иран, США и Саудовская Аравия.
Три первых места рейтинга предусмотренные для стран, которые прилагают максимум возможных усилий для охраны окружающей среды и предотвращают глобальному потеплению на практике. Как и в прошлом году, они остаются пустыми.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что не хочет терять триллионы долларов на ликвидацию последствий изменения климата.
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Источник: Украинская служба DW
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