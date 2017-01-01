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Индия провела испытания межконтинентальной ракеты

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Размеры ракеты Агни-5 – 17 метров в длину, два метра в ширину. Она может нести ядерную боеголовку весом более одной тонны.
Запуск ракеты Агни-5
Запуск ракеты Агни-5
Raksha Mantri / Twitter

Индия осуществила успешный пуск межконтинентальной баллистической ракеты Агни-5, способной нести ядерную боеголовку. Об этом сообщила представитель министерства обороны Индии Ракша в понедельник, 10 декабря.

"Баллистическая ракета отечественного производства большой дальности Агни-5 была успешно запущена из пусковой установки мобильного базирования на острове Абдул Калам у побережья Орисса (восточного штата – ред.), – написала она в Twitter.

 
Баллистическая ракета Агни-5 имеет дальность действия до 5,5 тысяч км. Это уже третье ее успешное испытание в текущем году. Предыдущие были проведены в январе и июне.

Ожидается, что в следующем году эта ракета поступит на вооружение Командования стратегических сил Индии. Aгни-5 создана Лабораторией передовых систем Организации по оборонным исследованиям и разработкам Индии.

Размеры ракеты – 17 метров в длину, два метра в ширину. Она может нести ядерную боеголовку весом более одной тонны.

В настоящее время на вооружении в Индии уже стоят баллистические ракеты от Агни-1 до Агни-4 с дальностью действия 700-3,5 тысяч километров. Они также могут нести ядерное оружие. Также разрабатывается Агни-6 с дальностью до 10 тысяч километров и возможностью запуска с подводной лодки.

Ранее в октябре в Индии провели успешное испытание модернизированной версии ракеты малой дальности Агни-1, которая весит 12 тонн. В настоящее время Индии располагает приблизительно 75 пусковыми установками этого комплекса.

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Теги: армия и вооружение, Индия, ракета, ракеты, испытание ракеты, способной нести ядерный заряд, баллистическая ракета, запуск ракеты, межконтинентальная баллистическая ракета, испытание оружия
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Источник: korrespondent.net

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