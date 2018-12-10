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В ЕС обеспокоены ростом антисемитизма

Комментариев: 2
Антисемитизм в Евросоюзе в последнее время заметно возрос, считают 63% опрошенных в 12 странах ЕС.
45% опрошенных назвали антисемитизм очень большой проблемой
45% опрошенных назвали антисемитизм очень большой проблемой
dpa

Большая часть еврейского населения в Европе полагает, что за последние пять лет антисемитизм в Европейском Союзе заметно усилился. Такого мнения придерживаются 63% респондентов в 12 странах ЕС, свидетельствуют обнародованные в понедельник, 10 декабря, данные опроса, который провело Агентство ЕС по основным правам человека.

Кроме того 45% опрошенных назвали антисемитизм очень большой проблемой. 40% участников опроса опасаются в ближайшие месяцы стать жертвой нападения из-за их принадлежности к иудаизму.

В то же время, согласно данным исследования, эти опасения за последний год оправдались лишь у двух процентов респондентов. Опрос показал, что рост антисемитизма особенно заметен в интернете и в социальных сетях.

Ранее премьер-министр Канады Джастин Трюдо принес официальные извинения за отказ канадского правительства принять еврейских беженцев, прибывших на корабле Сент-Луис из нацистской Германии в 1939 году. 

Источник: Русская служба DW

 

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Теги: Права человека, ЕС, Евросоюз, евреи, антисемитизм, опрос, еврейский вопрос, еврейские поселения, еврейская культура, еврей
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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Goamaster    10.12.2018, 18:00
Оценка:  0
Goamaster
Результат исламизации ЕС
ВосставшийИзБана    10.12.2018, 17:51
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
Объясните мне, почему когда евреи творят свои дела, это называют сионизм, а когда кто-то против этого, то это называют не антисионизм, а антисемитизм?
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