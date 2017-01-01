В аэропорту Тбилиси усиленно проверяют мужчин из Украины - СМИ

Дополнительная проверка пассажиров является обычной процедурой, заверили в МВД Грузии.

В международном аэропорту Тбилиси усиленно проверяют пассажиров мужского пола, прибывающих в Грузию из Украины, пишет Интерфакс в понедельник, 10 декабря.

Со ссылкой на очевидцев сообщается, что у части пассажиров рейса Киев-Тбилиси пограничники отобрали паспорта и провели их дополнительную проверку. Отмечается, что усиленно проверяют только мужчин, а женщин пропускают без каких-либо препятствий.

Между тем, в МВД Грузии заявили журналистам, что дополнительная проверка пассажиров является обычной процедурой.

"Это вторичное инспектирование, что является соответствующей процедурой в международной практике. Пограничники задают им вопросы, они пройдут проверку и обычно будут пропущены. Ничего особенного не происходит", - заявил представитель МВД.

При этом СМИ предполагают, что усиленная проверка пассажиров, прибывающих из Киева, может быть связана с задержанием в Тбилиси группы украинских граждан 2 декабря.

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