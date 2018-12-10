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Автомобиль сбил насмерть украинку в Польше – СМИ

Комментариев: 2
Смертельная авария произошла накануне вблизи города Вышогруд. Погибшей украинке было 47 лет.
Польские полицейские выясняют личность погибшего мужчины
Польские полицейские выясняют личность погибшего мужчины
Zwiadowca21

Два человека погибли в результате наезда легкового автомобиля в населенном пункте Кобильники Мазовецкого воеводства на востоке Польши. Среди погибших – гражданка Украины.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на издание Тygodnik Polski в понедельник, 10 декабря.

Отмечается, что инцидент произошел в минувшее воскресенье вблизи города Вышогруд. Погибшей украинке было 47 лет.

"Полиция пока не может установить личность другого погибшего. Известно, что это мужчина", – говорится в сообщении.

Ранее в ноябре в Силезском воеводстве Польши водитель на пешеходном переходе сбил трех украинок, в результате чего две из них погибли на месте, еще одна получила тяжелые травмы.

Также сообщалось, что возле польского города Краков произошла дорожная авария, в которой пострадали девять человек – восемь из них граждане Украины.

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Теги: Польша, ДТП, смерть, авария, украинка
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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Предаторр    10.12.2018, 20:20
Оценка:  -3
Предаторр
Стояли себе спокойно,муж как и всегда,продавал свою жену всем желающим,чтобы на вырученные деньги купить билет до нашей охреНэньки на новогодние праздники...И откуда только этот автомобиль взялся!!!
nvk1945    10.12.2018, 20:33
Оценка:  +1
nvk1945
Не этично и кощунственно прикалываться в данной теме, R.I.P., погибшей.
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