Автомобиль сбил насмерть украинку в Польше – СМИ

Смертельная авария произошла накануне вблизи города Вышогруд. Погибшей украинке было 47 лет.

Два человека погибли в результате наезда легкового автомобиля в населенном пункте Кобильники Мазовецкого воеводства на востоке Польши. Среди погибших – гражданка Украины.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на издание Тygodnik Polski в понедельник, 10 декабря.

Отмечается, что инцидент произошел в минувшее воскресенье вблизи города Вышогруд. Погибшей украинке было 47 лет.

"Полиция пока не может установить личность другого погибшего. Известно, что это мужчина", – говорится в сообщении.

Ранее в ноябре в Силезском воеводстве Польши водитель на пешеходном переходе сбил трех украинок, в результате чего две из них погибли на месте, еще одна получила тяжелые травмы.

Также сообщалось, что возле польского города Краков произошла дорожная авария, в которой пострадали девять человек – восемь из них граждане Украины.

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