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В Кремле сожалеют о прекращении дружбы с Украиной

Комментариев: 19
Непродление договора о дружбе с РФ является неуважением украинской власти к собственному народу, считают у Путина.
Дмитрий Песков прокомментировал разрыв дружбы между Украиной и Россией
Дмитрий Песков прокомментировал разрыв дружбы между Украиной и Россией
24СМИ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в понедельник, 10 декабря, заявил журналистам, что непродление Киевом договора о дружбе и сотрудничестве с Россией вызывает сожаление Кремля, сообщает ТАСС.

Песков также рассказал о родственных и братских отношениях, которые, по его словам, связывают русских и украинцев.

"Очевидно одно - вряд ли этот шаг можно расценивать как шаг, который в интересах украинцев - тех самых украинцев, с которыми нас связывают узы родственных и братских отношений, несмотря ни на что", - сказал он журналистам.

Он назвал прекращение дружбы "опрометчивым решением".

"Можно выразить только сожаление в связи с тем, что украинское руководство принимает такие опрометчивые решения. С нашей точки зрения, это является проявлением неуважения к своему собственному народу, к его интересам".

Напомним, сегогдня президент Порошенко подписал закон О прекращении действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией.

Ранее министр иностранных дел Павел Климкин заявлял, что Украина не будет разрывать дипломатические отношения с Россией в связи с нападением российских военных на украинские судна вблизи Керченского пролива. По его словам, в ближайшее время будет прекращено действие около 40 двусторонних договоров с Российской Федерацией.

 

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Теги: Россия, Украина-Россия, Москва, Дмитрий Песков
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (20)
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Предаторр    10.12.2018, 21:22
Оценка:  -3
Предаторр
Прекрасно понимаю полу-пана Пuдорошенко.Когда фабрика Рошен из прекрасного российского города Липецка больше не приносит дохода,можно и дружбу разорвать.Что дальше?Запрет русского языка?))))))))))))
ВосставшийИзБана    10.12.2018, 21:26
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
А недопана Писькова понимаешь? За косточку с барского стола готов сам на себя брехать.
chytan    10.12.2018, 21:21
Оценка:  +2
chytan
Каины всплакнули ?!!!
ВосставшийИзБана    10.12.2018, 21:18
Оценка:  +3
ВосставшийИзБана
Дружба видоизменилась настолько, что допускает предательство, не нуждается во встречах, переписке, горячих разговорах и даже допускает наличие одного дружащего, откуда плавно переходит в общение.

Общением называются стертые формы грозной дружбы конца XIX и начала XX столетия.
ВосставшийИзБана    10.12.2018, 21:19
Оценка:  +2
ВосставшийИзБана
Мужество же, наоборот, протекает скрыто и проявляется в экстремальных условиях - трансляции по телевидению.

Понятие честности толкуется значительно шире - от некоторого надувательства и умолчания до полного освещения крупного вопроса, но только с одной стороны.

М.Жванецкий. ХХ век.
ВосставшийИзБана    10.12.2018, 21:12
Оценка:  +3
ВосставшийИзБана
"НЕ ВЕРЮ!" (Станиславский)
Nikolas_Adver    10.12.2018, 20:51
Оценка:  -7
Nikolas_Adver
смтри как свидомые развонялись. чемодан-вокзал-еуропа, жопы уркам вытирать
Nikolas_Adver    10.12.2018, 20:52
Оценка:  -7
Nikolas_Adver
)))) можно и им. написал-туркам. кароче, всем.
Kostos    10.12.2018, 20:56
Оценка:  +4
Kostos
А не вдавися?
Kostos    10.12.2018, 20:45
Оценка:  +5
Kostos
Кто бы сомневался НивинаватаяЯ
weightless    10.12.2018, 20:34
Оценка:  +6
weightless
Голубой воришка Альхен
big-pronto36    10.12.2018, 20:28
Оценка:  +8
big-pronto36
таких "братанов" надо с моста да в воду!!!!!!!!!
shurag    10.12.2018, 20:21
Оценка:  +8
shurag
какой артистизм и псевдосожаление
Kostos    10.12.2018, 21:02
Оценка:  +4
Kostos
Отнюдь. Вата действительно очень сожалеет. Только в понятие дружбы они вкладывают рабство.
Предаторр    10.12.2018, 20:16
Оценка:  -14
Предаторр
Ещё никогда рейтинг нашей власти во главе с Петей Паpaшей,неыл таким"высоким"!Даже у Вити Гниющенко перед выборами 2010 года рейтинг был повыше...После смены власти всё станет по-прежнему.
shurag    10.12.2018, 20:23
Оценка:  +10
shurag
да, после смены х*йла многое изменится
Предаторр    10.12.2018, 20:28
Оценка:  -8
Предаторр
Да,это так.И наш Педя Хyйлошенко,об этом прекрасно знает.Поэтому будет держаться за власть как клещ.Но мы,украинские патриоты,выковырнем этого паразита.
Kostos    10.12.2018, 20:47
Оценка:  +6
Kostos
Пердаторр, иди ковыряйся, только без Украины, клоун
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