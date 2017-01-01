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В ЕС не будут перезапускать переговоры по Brexit

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В Брюсселе отреагировали на отмену голосования в британском парламенте относительно соглашения с ЕС об условиях Brexit.
Глава Евросовета Дональд Туск отреагировал на отсрочку по Brexit
Глава Евросовета Дональд Туск отреагировал на отсрочку по Brexit

Вопрос выхода Великобритании из ЕС будет обсуждаться на саммите ЕС 13-14 декабря в Брюсселе, но возобновление переговоров по соглашению между Брюсселем и Лондоном исключено. Об этом в понедельник, 10 декабря, заявил глава Европейского совета Дональд Туск, сообщает ТАСС.

Он также отметил, что лидеры остающихся стран сообщества обсудят готовность ЕС к выходу Великобритании без соглашения.

Это заявление стало первой официальной реакцией Брюсселя на перенос на неопределенный срок намеченного на вторник 11 декабря голосования в британском парламенте по соглашению с ЕС об условиях Brexit, о чем заявила в понедельник Тереза Мэй.

"Я принял решение созвать Европейский совет [для обсуждения] Brexit и 50-й статьи (Лиссабонского договора, посвященной процедуре выхода страны из сообщества – ред.). Мы не будем возобновлять переговоры по соглашению [между Брюсселем и Лондоном], включая предохранительный механизм [по обеспечению прозрачности границы между Республикой Ирландия и Северной Ирландией], но мы готовы обсудить, как упростить процесс ратификации этого документа Великобританией, - заявил Туск. - Поскольку время [для достижения договоренности] истекает, мы также обсудим нашу готовность к сценарию отсутствия соглашения".

13-14 декабря в Брюсселе состоится плановый саммит ЕС, таким образом, заявление Туска означает, что в четверг в рамках этого саммита состоится отдельная встреча глав остающихся в ЕС государств с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй по Brexit.

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Теги: ЕС, Туск, Великобритания, выход Великобритании из ЕС, Brexit
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Источник: korrespondent.net

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