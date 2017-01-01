США ввели санкции против топ-чиновников КНДР

Ограничения ввели за "серьезные нарушения прав человека и цензуру". Они затронули троих людей.

Минфин США в понедельник, 10 декабря, ввел санкции против трех членов ЦК Трудовой партии Кореи. Об этом говорится в распространенном заявлении американского министерства финансов.

В частности, в черный список попали заместители председателя ЦК партии Пак Гван Хо, который также возглавляет отдел пропаганды и агитации, а также Цой Рен Хе. Под ограничения попал и Чон Ген Тхэк, который, по данным американского ведомства, является членом ЦК партии и министром государственной безопасности КНДР.

По данным Минфина, они причастны к "серьезным нарушениям прав человека и цензуре в Северной Корее", а также к "ограничению доступа (граждан страны) к иностранным СМИ".

В заявлении подчеркивается, что санкции "служат напоминанием о жестоком обращении Северной Кореи с гражданином США Отто Вомбиером, который скончался 18 месяцев назад".

"Соединенные Штаты последовательно осуждают северокорейский режим за его грубые и вопиющие нарушения прав человека и основных свобод, и нынешняя администрация будет продолжать принимать меры против нарушителей прав человека во всем мире", - заявил министр финансов Стивен Мнучин.

Напомним, в ноябре Северная Корея освободила еще одного американца.

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