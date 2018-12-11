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В Венесуэлу прибыли два российских Ту-160

Комментариев: 7
Полет выполнялся в соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства, подчеркнули в Минобороны РФ.
Самолеты ВКС России приземлились в международном аэропорту Майкетия
Самолеты ВКС России приземлились в международном аэропорту Майкетия
commons.wikimedia.org

Россия отправила в Венесуэлу два стратегических бомбардировщика Ту-160, а также Ан-124 и Ил-62.

Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ в понедельник, 10 декабря.

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Отмечается, что самолеты ВКС России преодолели более десяти тысяч километров и приземлились в международном аэропорту Майкетия.

 
Их маршрут пролегал над акваториями Атлантического океана, Баренцева, Норвежского и Карибского морей.
 
В военном ведомстве РФ указали, что на некоторых участках пути Ту-160 сопроводили истребители ВВС Норвегии F-16.

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Министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес заявил, что прибывшие в страну самолеты ВКС России будут участвовать в совместных оперативных полетах.

Напомним, в начале декабря президент Венесуэлы Николас Мадуро отправился с визитом в Россию, где провел встречу с российским коллегой Владимиром Путиным.
 

 

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Теги: Россия, армия и вооружение, Венесуэла, самолеты
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Комментариев (7)
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Woodbrother    11.12.2018, 11:05
Оценка:  0
Woodbrother
Самому новому ТУ-160 -31 год. На сверхзвуке они уже давно не летают, берегут остатки моторесурса. Про ИЛ-62 и говорить не приходится. Этому раритету больше полтинника. Тряхнули ржавчиной
nibumbum    11.12.2018, 09:02
Оценка:  0
nibumbum
"гуманитарную помощь" привезли в виде новогодних "хлопушек"
Москвошвея    11.12.2018, 08:05
Оценка:  +4
Москвошвея
Венесуэла начала дружить со скрепами и превратилась из процветающей- в нищую.Взамен достатка получила в гости самолёты Ту-160 и высокодуховность..И что интересно,так происходит со всеми странами.Блть...,аж страшно.Куда не придут берёзки и лапти,везде война,деградация,ненависть,разрух а.
pochta-mail    11.12.2018, 10:19
Оценка:  -3
pochta-mail
А ничего что Ливию Сирию Венесуэллу ирак угробили амеры???только за последние пару десятков лет...
Woodbrother    11.12.2018, 11:07
Оценка:  0
Woodbrother
Сирию и Венесуэлу угробили именно рассиане. Операция против ливии была чисто французским проектом. Учите историю.
morpeh66    11.12.2018, 07:40
Оценка:  +5
morpeh66
Очередной "братский" народ, который нужно от кого то защищать?
БРОКЕР2018    11.12.2018, 05:43
Оценка:  +1
БРОКЕР2018
ордынская душа хочет праздника в новый год... а какой праздник у кремлян может пройти без кокса...
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