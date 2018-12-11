В Венесуэлу прибыли два российских Ту-160

Полет выполнялся в соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства, подчеркнули в Минобороны РФ.

Россия отправила в Венесуэлу два стратегических бомбардировщика Ту-160, а также Ан-124 и Ил-62.

Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ в понедельник, 10 декабря.

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Отмечается, что самолеты ВКС России преодолели более десяти тысяч километров и приземлились в международном аэропорту Майкетия.

Их маршрут пролегал над акваториями Атлантического океана, Баренцева, Норвежского и Карибского морей. В военном ведомстве РФ указали, что на некоторых участках пути Ту-160 сопроводили истребители ВВС Норвегии F-16.

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Министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес заявил, что прибывшие в страну самолеты ВКС России будут участвовать в совместных оперативных полетах.