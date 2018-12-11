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В Венесуэлу прибыли два российских Ту-160

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Полет выполнялся в соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства, подчеркнули в Минобороны РФ.
Ту-160 (архивное фото)
Ту-160 (архивное фото)
commons.wikimedia.org

Россия отправила в Венесуэлу два стратегических бомбардировщика Ту-160, а также Ан-124 и Ил-62. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ в понедельник, 10 декабря.

Отмечается, что самолеты ВКС России преодолели более десяти тысяч километров и приземлились в международном аэропорту Майкетия.
 
Их маршрут пролегал над акваториями Атлантического океана, Баренцева, Норвежского и Карибского морей.
 
В военном ведомстве РФ указали, что на некоторых участках пути Ту-160 сопроводили истребители ВВС Норвегии F-16.

Министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес заявил, что прибывшие в страну самолеты ВКС России будут участвовать в совместных оперативных полетах.

Напомним, в начале декабря президент Венесуэлы Николас Мадуро отправился с визитом в Россию, где провел встречу с российским коллегой Владимиром Путиным.
 

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Теги: Россия, армия и вооружение, Венесуэла, самолеты
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
БРОКЕР2018    11.12.2018, 05:43
Оценка:  0
БРОКЕР2018
ордынская душа хочет праздника в новый год... а какой праздник у кремлян может пройти без кокса...
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