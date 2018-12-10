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За финдиректора Huawei предложили залог в $15 млн

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Канадский суд отклонил инициативу мужа Мэн Ваньчжоу, который готов был внести за нее залог.
Финдиректора Huawei Мэн Ваньчжоу не выпустили под залог
Финдиректора Huawei Мэн Ваньчжоу не выпустили под залог

Суд в канадском Ванкувере не вынес решения по вопросу об освобождении под залог финансового директора компании Huawei Мэн Ваньчжоу. Об этом  сообщила газета Star Vancouver.

Отмечается, что муж Мэн Ваньчжоу Лю Сяоцзун предлагал внести за нее залог в размере 15 миллионов долларов. Однако суд отказал ему в связи с тем, что он не является резидентом Канады.

Как отмечает издание, заседание суда продолжится во вторник, 11 декабря.

Ранее Мэн Ваньчжоу, арестованная в Канаде, под присягой заявила о своей невиновности и выступила с требованием об освобождении под залог.

Напомним, финдиректора Huawei задержали в Ванкувере 1 декабря по запросу США. Ее подозревают в нарушении американских торговых санкций против Ирана. 

Китай выразил протест США из-за ареста финдиректора Huawei

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Теги: суд, Канада, арест, залог, Huawei
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Источник: korrespondent.net

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