Мощное землетрясение произошло в Атлантическом океане

Эпицентр подземных толчков магнитудой 7,3 находился в 61 км к северо-востоку от необитаемого острова Бристол.



Землетрясение магнитудой 7,3 произошло в Атлантическом океане у берегов архипелага Южные Сандвичевы острова, сообщает Геологическая служба США во вторник, 11 декабря.



Эпицентр подземных толчков располагался в 61 км к северо-востоку от необитаемого острова Бристол. Сообщений об угрозе цунами нет.



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