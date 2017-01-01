Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Мощное землетрясение произошло в Атлантическом океане

Комментариев: 0
Эпицентр подземных толчков магнитудой 7,3 находился в 61 км к северо-востоку от необитаемого острова Бристол.
В Атлантическом океане произошло сильное землетрясение
В Атлантическом океане произошло сильное землетрясение
Getty Images

Землетрясение магнитудой 7,3 произошло в Атлантическом океане у берегов архипелага Южные Сандвичевы острова, сообщает Геологическая служба США во вторник, 11 декабря.
 
Эпицентр подземных толчков располагался в 61 км к северо-востоку от необитаемого острова Бристол. Сообщений об угрозе цунами нет.
 
Напомним, 8 декабря у берегов японской префектуры Фукусима произошло землетрясение магнитудой 5,1. 6 декабря было зафиксировано землетрясение магнитудой 5,7 на острове Ломбок в Индонезии.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Землетрясения, Атлантический океан, землетрясение
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь