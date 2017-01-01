Мощное землетрясение произошло в Атлантическом океане
Эпицентр подземных толчков магнитудой 7,3 находился в 61 км к северо-востоку от необитаемого острова Бристол.
Землетрясение магнитудой 7,3 произошло в Атлантическом океане у берегов архипелага Южные Сандвичевы острова, сообщает Геологическая служба США во вторник, 11 декабря.
Эпицентр подземных толчков располагался в 61 км к северо-востоку от необитаемого острова Бристол. Сообщений об угрозе цунами нет.
Напомним, 8 декабря у берегов японской префектуры Фукусима произошло землетрясение магнитудой 5,1. 6 декабря было зафиксировано землетрясение магнитудой 5,7 на острове Ломбок в Индонезии.
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