Парламент Британии собирается на срочные дебаты

Британские депутаты проведут срочные дебаты из-за переноса голосования по соглашению об условиях Brexit на неопределенный срок.



Парламент Великобритании проведет во вторник, 11 декабря, экстренные дебаты из-за решения премьер-министра Терезы Мэй отложить голосование по соглашению об условиях Brexit на неопределенный срок. Об этом заявил спикер палаты общин парламента Джон Беркоу, сообщают британские СМИ.



Прошение о проведении прений подал лидер Лейбористской партии Джереми Корбин, заявив, что "решения парламента игнорируются".





Напомним, что голосование в парламенте по соглашению с Евросоюзом об условиях выхода Великобритании из состава ЕС было намечено на вечер 11 декабря. Однако Мэй посчитала, что в настоящем виде документ не получит поддержку депутатов, и отложила голосование

25 ноября Европейский совет одобрил соглашение о выходе Великобритании из ЕС и постановил обеспечить вступление в силу договора по Brexit 30 марта 2019 года. Однако прежде документ должен получить одобрение Европарламента и британских законодателей.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet