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Парламент Британии собирается на срочные дебаты

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Британские депутаты проведут срочные дебаты из-за переноса голосования по соглашению об условиях Brexit на неопределенный срок.
Парламент Британии проведет экстренные дебаты из-за отмены голосования по Brexit
Парламент Британии проведет экстренные дебаты из-за отмены голосования по Brexit
Reuters (архив)

Парламент Великобритании проведет во вторник, 11 декабря, экстренные дебаты из-за решения премьер-министра Терезы Мэй отложить голосование по соглашению об условиях Brexit на неопределенный срок. Об этом заявил спикер палаты общин парламента Джон Беркоу, сообщают британские СМИ.
 
Прошение о проведении прений подал лидер Лейбористской партии Джереми Корбин, заявив, что "решения парламента игнорируются".
 
Напомним, что голосование в парламенте по соглашению с Евросоюзом об условиях выхода Великобритании из состава ЕС было намечено на вечер 11 декабря. Однако Мэй посчитала, что в настоящем виде документ не получит поддержку депутатов, и отложила голосование.
 
25 ноября Европейский совет одобрил соглашение о выходе Великобритании из ЕС и постановил обеспечить вступление в силу договора по Brexit 30 марта 2019 года. Однако прежде документ должен получить одобрение Европарламента и британских законодателей.

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Теги: парламент, Великобритания, выход Великобритании из ЕС, Brexit
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Источник: korrespondent.net

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