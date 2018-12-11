Трамп опасается импичмента – СМИ

Американский лидер Дональд Трамп всерьез опасается, что демократы запустят процедуру импичмента в отношении президента.



Президент США Дональд Трамп считает, что импичмент по-настоящему возможен. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.

По данным телеканала, американский лидер выразил опасения относительно возможности объявления ему импичмента в разговорах со своими советниками.

Трамп считает, что подобное может произойти после перехода Конгресса под контроль представителей Демократической партии. Потенциальной причиной для импичмента может стать нарушение Трампом правил финансирования избирательных кампаний.



Продолжают пугать. Грозит ли Трампу импичмент?

Напомним, согласно опросам, идею импичмента Трампу поддерживают 44% американцев. Ранее президент США обсудил с юристами возможность импичмента.

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